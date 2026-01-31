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31 января, 06:35

Леброн Джеймс и Овечкин пожали руки во время матча «Вашингтон» — «Лейкерс»

Павел Лопатко

Американский баскетболист Леброн Джеймс и российский форвард хоккейного «Вашингтона» Александр Овечкин пожали руки во время матча регулярного чемпионата НБА «Уизардс» — «Лейкерс» (111:142).

41-летний Джеймс обратился с приветствием к 40-летнему Овечкину, после чего произошло рукопожатие.

По итогам матча Джеймс набрал 20 очков, сделал три подбора и шесть передач. Овечкин в свою очередь уберег партнера Леброна словенского форварда Луку Дончича от падения в одном из игровых эпизодов.

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Александр Овечкин
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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