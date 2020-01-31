Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сделали татуировки в память о Брайанте
10:50
Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сделали новые татуировки в память о погибшей легенде НБА Коби Брайанте, сообщает TMZ.
Баскетболисты набили изображение змеи — символ Брайанта, который придумал себе прозвище «Черная мамба».
LeBron James Reveals Kobe Bryant Tribute Tattoo https://t.co/oIEYxlIW6u via @TMZ— Jason Jones (@mr_jasonjones) January 30, 2020
Kobe Bryant tattoo? ? #Lakers— Dan Duangdao (@DanDuangdao) January 30, 2020
Video credit: @KingJames. pic.twitter.com/CJ3XcbnvsH
Частный вертолет Брайанта потерпел крушение в Калабасасе. На борту находились девять человек, в том числе сам Коби и его 13-летняя дочь Джианна. Все они погибли.