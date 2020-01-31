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Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сделали татуировки в память о Брайанте

10:50
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Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сделали новые татуировки в память о погибшей легенде НБА Коби Брайанте, сообщает TMZ.

Баскетболисты набили изображение змеи — символ Брайанта, который придумал себе прозвище «Черная мамба».

Частный вертолет Брайанта потерпел крушение в Калабасасе. На борту находились девять человек, в том числе сам Коби и его 13-летняя дочь Джианна. Все они погибли.

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