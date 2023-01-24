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Сегодня, 02:24

Леброн Джеймс и Дрю Холидей признаны лучшими игроками недели в НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим баскетболистом недели в Западной конференции НБА.

На минувшей неделе 38-летний форвард набирал в среднем 35 очков, а также делал 9 подборов и 7 передач за игру. «Лейкерс» провели на прошлой неделе 4 матча и одержали 3 победы.

Лучшим игроком недели в Восточной конференции стал защитник «Милуоки» Дрю Холидей, который набирал в среднем 33,3 очка и делал 9,3 передачи и 4,7 подбора за матч. «Бакс» одержали 2 победы в 3 матчах на минувшей неделе.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Милуоки Бакс
Леброн Джеймс
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