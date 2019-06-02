Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на победу "Ливерпуля" в ЛЧ. Он владеет акциями клуба

Форвард клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на победу "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов над "Тоттенхэмом" (2:0). С 2011 года Джеймс владеет небольшой долей акций клуба.

– Ты никогда не будешь один! Поздравляю каждого, кто как-либо причастен к клубу, – написал Джеймс в Твиттере.

YOU’LL NEVER WALK ALONE‼️‼️‼️‼️ #WEARELIVERPOOL❤️ CONGRATULATIONS MEN AND ANYONE THAT HAS ANY AFFILIATION WITH THE CLUB!! @LFC 🏆 — LeBron James (@KingJames) 1 июня 2019 г.

"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов шестой раз в истории. В матче за Суперкубок УЕФА мерсисайцды встретятся с "Челси".

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль