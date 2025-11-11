Баскетбол
11 ноября, 05:08

Леброн Джеймс будет тренироваться в команде G-лиги

Павел Лопатко

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, что нападающий Леброн Джеймс присоединится к команде G-лиги НБА «Саут-Бэй Лейкерс», чтобы подготовиться к началу игры в основном составе в сезоне-2025/26.

40-летний американец до сих пор не тренировался и не играл с «Лейкерс» в этом сезоне из-за проблем с седалищным нервом в начале работы тренировочного лагеря.

Когда Джеймс выйдет на площадку в матче НБА, он установит новый рекорд по количеству сыгранных сезонов в лиге (23).

