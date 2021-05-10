Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс близок к возвращению в строй, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Джеймс планирует сыграть в ближайшем матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорка». Если Джеймс все же не сыграет в этой встрече, то высока вероятность, что он окажется в составе в среду, когда «Озерники» сойдутся с «Хьюстоном».

36-летний Джеймс ранее пропустил более шести недель из-за растяжения связок голеностопного сустава.

На прошлой неделе Леброн вернулся в строй, но 2 мая не смог доиграть встречу с «Торонто» (114:121). 4-кратный MVP покинул площадку за 6 минут и 40 секунд до конца матча из-за проблем с тем же правым голеностопом.