Лавин подпишет максимальный контракт с «Чикаго»

Атакующий защитник Зак Лавин останется в «Чикаго». Как сообщает The Athletic, клуб согласовал с 27-летним американцем максимальный контракт на 215,2 миллиона долларов за пять лет.

Также отмечается, что в контракте у Лавина будет опция игрока на пятый год.

Ранее сообщалось об интересе к Лавину, который 1 июля стал ограниченно свободным агентом, со стороны «Лейкерс», «Атланты» «Портленда», «Далласа» и «Сан-Антонио».

В прошедшем сезоне Лавин сыграл в 67 матчах, набирая в среднем по 24,4 очка, 4,6 подбора и 4,5 передачи.