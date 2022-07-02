Лавин подпишет максимальный контракт с «Чикаго»
Атакующий защитник Зак Лавин останется в «Чикаго». Как сообщает The Athletic, клуб согласовал с 27-летним американцем максимальный контракт на 215,2 миллиона долларов за пять лет.
Также отмечается, что в контракте у Лавина будет опция игрока на пятый год.
Ранее сообщалось об интересе к Лавину, который 1 июля стал ограниченно свободным агентом, со стороны «Лейкерс», «Атланты» «Портленда», «Далласа» и «Сан-Антонио».
В прошедшем сезоне Лавин сыграл в 67 матчах, набирая в среднем по 24,4 очка, 4,6 подбора и 4,5 передачи.
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