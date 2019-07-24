Лав не приедет на чемпионат мира

Форвард "Кливленда" Кевин Лав стал очередным игроком сборной США, который отказался выступать на чемпионате мира-2019. Игрок предпочел сосредоточиться на подготовке к регулярному сезону НБА, сообщает Euroohoops.

Он пополнил ряд известных баскетболистов, которые не захотели ехать в Китай. Ранее от выступления за сборную отказались Дэмиэн Лиллард, Эрик Гордон, Брэдли Бил, Тоббиас Харрис, Энтони Дэвис, Джеймс Харден и Си Джей Макколлум.

США в групповом турнире Кубка мира сыграют с Чехией (1 сентября), Турцией (3 сентября) и Японией (5 сентября).