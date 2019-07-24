19:07 | Баскетбол — НБА

Лав не приедет на чемпионат мира

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Форвард "Кливленда" Кевин Лав стал очередным игроком сборной США, который отказался выступать на чемпионате мира-2019. Игрок предпочел сосредоточиться на подготовке к регулярному сезону НБА, сообщает Euroohoops.

Он пополнил ряд известных баскетболистов, которые не захотели ехать в Китай. Ранее от выступления за сборную отказались Дэмиэн ЛиллардЭрик ГордонБрэдли БилТоббиас ХаррисЭнтони ДэвисДжеймс Харден и Си Джей Макколлум.

США в групповом турнире Кубка мира сыграют с Чехией (1 сентября), Турцией (3 сентября) и Японией (5 сентября).

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