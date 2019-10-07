Лаури продлит контракт с «Торонто»

«Торонто» договорился о продлении контракта с защитником Кайлом Лаури. Соглашение рассчитано на сезон, за который 33-летний баскетболист заработает 31 миллион долларов, сообщает ESPN.

Действующий контракт Лаури на 33,3 миллиона истекал летом 2020 года. После оформления сделки он останется в канадском клубе до 2021 года.

В прошедшем сезоне разыгрывающий защитник помог «Рэпторз» завоевать чемпионский титул. Он набирал 14,2 очка, 4,8 подбора и 8,7 передачи в среднем за игру.