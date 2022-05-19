Лаури не сыграет во втором матче с «Бостоном»

Разыгрывающий защитник «Майами» Кайл Лаури не сыграет во втором матче полуфинала плей-офф НБА против «Бостона». Счет в серии 1-0 в пользу «Селтикс».

Как сообщает пресс-служба «Хит», 36-летний американец по-прежнему восстанавливается от травмы подколенного сухожилия. Он получил повреждение в третьем матче серии против «Атланты» (4-1), а затем усугубил его в четвертом матче серии против «Филадельфии» (4-2).

В этом плей-офф Лаури в среднем за матч набирал по 6,2 очка, 5,2 передачи и 3,6 подбора.

Второй матч полуфинальной серии «Майами» — «Бостон» состоится 20 мая. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.