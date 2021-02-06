Ламело Болл обновил карьерный рекорд результативности в НБА в матче с «Ютой»

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл обновил личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата НБА против «Юты» (121:138).

19-летний американец набрал 34 очка, реализовав 14 из 27 бросков с игры и 2 штрафных броска.

«Шарлотт» выбрал Ламело Болла под 3-м номером драфта НБА-2020. Баскетболист набирает 13,6 очка, 6 ассистов и 5,8 подбора в среднем за матч в дебютном для себя сезоне в лиге.