Ламело Болл обновил карьерный рекорд результативности в НБА в матче с «Ютой»
12:36
Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл обновил личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата НБА против «Юты» (121:138).
19-летний американец набрал 34 очка, реализовав 14 из 27 бросков с игры и 2 штрафных броска.
Career-high 34 points for LaMelo! ?@MELOD1P x #NBARooks pic.twitter.com/AGYJ1LPQMa— NBA Draft (@NBADraft) February 6, 2021
«Шарлотт» выбрал Ламело Болла под 3-м номером драфта НБА-2020. Баскетболист набирает 13,6 очка, 6 ассистов и 5,8 подбора в среднем за матч в дебютном для себя сезоне в лиге.
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