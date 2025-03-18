Баскетбол
18 марта, 09:15

«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио» в домашнем матче

Даниил Аршавский

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграли «Сан-Антонио» — 125:109.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник лос-анджелесской команды Остин Ривз, набравший 30 очков. Лучший у «Сперс» — разыгрывающий защитник Стефон Касл с 23 очками.

«Лейкерс» одержали 42-ю победу и занимают 4-е место в Западной конференции, «Сан-Антонио» потерпел 39-е поражение и идет на 13-й строчке.

В другом матче «Денвер» на выезде переиграл «Голден Стэйт».

«Наггетс» одержали 44-ю победу и занимают 3-е место на «Западе», «Уорриорз» потерпели 29-е поражение и идут 6-ми.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Сан-Антонио» — 125:109 (32:22, 33:29, 29:24, 31:34)

Л: Ривз (30), Дончич (21), Гудвин (15), Финни-Смит (15), Кнехт (13), Винсент (11).

С: Касл (23), Васселл (17), Сохан (15), Джонсон (11).

18 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena»

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 105:114 (22:29, 28:33, 27:27, 28:25)

Г: Батлер (23), Карри (20), Пэйтон (18), Куминга (13).

Д: Гордон (38), Портер (21 очков + 10 подборов), Уотсон (13), Уэстбрук (12 очков + 12 подборов + 16 передач).

18 марта. Сан-Франциско. «Chase Center»

