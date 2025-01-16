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Сегодня, 08:24

«Лейкерс» дома победили «Майами», Леброн набрал 22 очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграли «Майами» со счетом 117:108.

Самым результативным на паркете стал защитник «Хит» Тайлер Хирро, набравший 34 очка. У форварда хозяев Руи Хатимуры 23 очка, у Леброна Джеймса — 22 очка.

«Лейкерс» с 21 победой в 38 матчах занимают шестое место в Западной конференции, «Майами» с 20 победами в 39 играх — на девятой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 115:116 (12:34, 30:21, 36:32, 37:29)
16 января. Миннеаполис. «Target Center».

«ЛА Лейкерс» — «Майами» — 117:108 (34:38, 20:28, 29:19, 34:23)
16 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Майами Хит
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