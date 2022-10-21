«Клипперс» обыграл «Лейкерс» в дерби Лос-Анджелеса

«Лейкерс» проиграли «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:103.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Лейкерс» Лонни Уокер, набравший 26 очков.

Для «Клипперс» это первая игра в сезоне, а для «Лейкерс» — вторая.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «ЛА Клипперс» — 97:103 (23:35, 33:21, 21:29, 20:18)

Л: Уокер (26), Дэвис (25), Джеймс (20 + 10 подборов).

К: Джордж (15 + 10 подборов), Уолл (15), Моррис (14), Зубац (14 + 17 подборов), Ленард (14).