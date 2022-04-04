«Лейкерс» уступили «Денверу», у Йокича дабл-дабл

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА уступили «Денверу» со счетом 118:129.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 38 очков и 18 подборов.

После этого матча «Лейкерс» с 31 победой занимают 11-е место в Западной конференции, «Денвер» с 47 победами — на пятой строчке.

За последнее время «Лейкерс» 6 раз подряд (2013/14 — 2018/19) не выходили в плей-офф, а в 2020 году победили в финале «Майами». В прошлом сезоне «Лейкерс» дошли до первого раунда, где уступили «Финиксу».