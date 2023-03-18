Трехочковый Клебера за 0,1 секунды до сирены принес «Далласу» победу над «Лейкерс»

«Даллас» на выезде переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:110. Центровой «Маверикс» Максимилиан Клебер за 0,1 секунды до финальной сирены реализовал трехочковый бросок и принес своей команде победу.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Кайри Ирвинг, набравший 38 очков.

«Даллас» с результатом 36-35 идет на 6-м месте в Западной конференции. «Лейкерс» располагаются на 10-й строчке — 34-37.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Даллас» — 110:111 (33:29, 21:33, 26:27, 30:22)

Л: Дэвис (26), Ривз (16), Шредер (15), Расселл (11 + 11 передач).

Д: Ирвинг (38), Вуд (12), Хардуэй (12).