Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» победить «Юту» и сократить отставание в серии
«Клипперс» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА обыграли «Юту» со счетом 132:106.
Самым результативным на паркете стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 34 очка и сделавший 12 подборов.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Юты». Следующий матч пройдет 15 июня и начнется в 5:00 мск.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Третий матч
«ЛА Клипперс» — «Юта» — 132:106 (27:23, 37:26, 30:34, 38:23)
13 июня.
Счет в серии: 1-2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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