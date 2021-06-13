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Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» победить «Юту» и сократить отставание в серии

06:09
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«Клипперс» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА обыграли «Юту» со счетом 132:106.

Самым результативным на паркете стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 34 очка и сделавший 12 подборов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Юты». Следующий матч пройдет 15 июня и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Третий матч

«ЛА Клипперс» — «Юта» — 132:106 (27:23, 37:26, 30:34, 38:23)

13 июня.

Счет в серии: 1-2.

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