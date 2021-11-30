«Нью-Орлеан» в гостях победил «Клипперс», Валанчюнас набрал 39 очков
«Нью-Орлеан» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Клипперс» со счетом 123:104.
Самым результативным мгроком встречи стал центровой Пеликанс Йонас Валанчюнас, набравший 39 очков.
«Клипперс» щанимают шестое место в таблице Западной конференции. «Нью-Орлеан» — 14-й.
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 104:123 (22:37, 30:30, 26:23, 26:33)
30 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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