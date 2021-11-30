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«Нью-Орлеан» в гостях победил «Клипперс», Валанчюнас набрал 39 очков

08:48
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«Нью-Орлеан» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Клипперс» со счетом 123:104.

Самым результативным мгроком встречи стал центровой Пеликанс Йонас Валанчюнас, набравший 39 очков.

«Клипперс» щанимают шестое место в таблице Западной конференции. «Нью-Орлеан» — 14-й.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 104:123 (22:37, 30:30, 26:23, 26:33)

30 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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Роман Шишов все материалы автора
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