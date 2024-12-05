«Миннесота» на выезде победила «Клипперс»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграла «Клипперс» со счетом 108:80.

Самым результативным на паркете стал форвард «Тимбервулвз» Джулиус Рэндл, набравший 20 очков. У защитника хозяева Нашона Хайлэнда 18 очков.

«Миннесота» с 11 победами в 21 матче занимает 10-е место в Западной конференции, «Клипперс» с 14 победами — на седьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Миннесота» — 80:108 (14:33, 18:26, 18:27, 30:22)

5 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.