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«Финикс» в овертайме обыграл «Клипперс», Харден оформил дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Клипперс» со счетом 116:113.

Самым результативным на паркете стал защитник команды из Лос-Анджелеса Джеймс Харден, набравший 29 очков и сделавший 12 подборов. В составе «Санс» форвард Кевин Дюрант набрал 25 очков.

В следующем матче «Финикс» 26 октября сыграет с «Лейкерс», «Клипперс» в этот же день встретятся с «Денвером».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Финикс» — 113:116 ОТ (22:23, 17:24, 35:25, 29:31, 10:13)

24 октября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Финикс Санс
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