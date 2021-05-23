Трипл-дабл Дончича принес «Далласу» победу над «Клипперс» в первом матче серии плей-офф НБА
«Даллас» в матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Клипперс» со счетом 113:103.
Самым результативным на площадке стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который набрал 31 очко, а также сделал 10 подборов и 11 передач.
Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 5:30 мск.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
«ЛА Клипперс» — «Даллас» — 103:113 (30:33, 25:27, 25:26, 23:27)
Счет в серии: 0-1
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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