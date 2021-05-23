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Трипл-дабл Дончича принес «Далласу» победу над «Клипперс» в первом матче серии плей-офф НБА

02:13
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«Даллас» в матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Клипперс» со счетом 113:103.

Самым результативным на площадке стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который набрал 31 очко, а также сделал 10 подборов и 11 передач.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 5:30 мск.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«ЛА Клипперс» — «Даллас» — 103:113 (30:33, 25:27, 25:26, 23:27)

Счет в серии: 0-1

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