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26 января, 07:22

«Бруклин» потерпел поражение от «Клипперс», Дёмин набрал 12 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Фото Global Look Press

«Бруклин» проиграл «ЛА Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 89:126. Игра прошла на арене «Интуит Доум» в Инглвуде.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин сыграл 29 минут, набрал 12 очков и сделал 2 подбора и 5 результативных передач.

«Клипперс» с результатом 21-24 занимают 10-е место в Западной конференции. «Бруклин» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 12-32.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Бруклин» — 126:89 (38:14, 30:23, 28:29, 30:23)

К: Леонард (28), Харден (19), Коллинз (18), Миллер (16), Зубац (11 + 10 подборов).

Б: Вольф (14), Дёмин (12), Портер (9), Уилсон (9).

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Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
Егор Дёмин
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