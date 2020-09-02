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Кусок паркета с автографом Коби Брайанта могут продать на аукционе за полмиллиона долларов

08:40
Паркет с автографом Коби Брайанта. Фото Heritage Auctions
Паркет с автографом Коби Брайанта. Фото Heritage Auctions
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Кусок паркета с автографом Коби Брайанта с его последнего матча выставлен на аукцион, сообщает Inside the Games. Последнюю игру в карьере Брайант провел в составе «Лейкерс» против «Юты» в «Стэйплз Центр» (101:98) и набрал 60 очков.

Кусок паркета будет разыгран на Heritage Auctions онлайн с 9 по 26 сентября. По оценкам экспертов, он может быть продан за сумму до полумиллиона долларов.

Брайант провел всю свою 20-летнюю карьеру в «Лейкерс», выиграв пять чемпионатов НБА, а со сборной США он взял 2 золота Олимпийских игр.

Брайант 18 раз участвовал в Матче звезд, 15 раз входил в команду года и назван MVP НБА в 2008 году. В списке лучших снайперов НБА игрок занимает четвертое место.

26 января 2020 года Брайант разбился на вертолете вместе со своей дочерью Джанной.

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