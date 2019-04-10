Кроуфорд - самый возрастной игрок в истории НБА, набравший 50 и более очков в одном матче

Защитник "Финикса" Джамал Кроуфорд стал самым возрастным игроком в истории НБА, которому удалось набрать 50 и более очков в одном матче. В игре против "Далласа" 39-летний игрок заработал 51 очко.

До Кроуфорда самым возрастным игроком лиги, которому удавалось достичь подобной отметки в одном матче, был Майкл Джордан. В декабре 2001 он заработал 51 очко в игре с "Шарлотт" в возрасте 38 лет.

Напомним, что "Даллас" выиграл у "Финикса" (120:109) в матче регулярного чемпионата НБА. Обе команды уже потеряли шансы пробиться в плей-офф.

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