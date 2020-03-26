Кристиан Вуд полностью выздоровел от коронавируса

Центровой «Детройта» Кристиан Вуд полностью вылечился от коронавируса, сообщает RealGM. Игрок заразился 14 марта.

По словам агента Адама Пенсака, Вуду осталось пройти ряд тестов. Сегодня, 26 марта, его могут выписать. Игрок отлично себя чувствует. Ранее сезон в НБА был прерван на неопределенный срок. Первым заразился центровой «Юты» Руди Гобер.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.