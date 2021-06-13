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Кристапс Порзингис пообещал фанатам вернуть звездную форму

14:46
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Форвард «Далласа» Кристапс Порзингис пообещал фанатам провести продуктивное межсезонье и вернуться более сильным игроком.

«Иду в межсезонье с большим грузом, и собираюсь использовать шум вокруг себя, как дополнительную мотивацию, которая будет меня подпитывать. Сосредоточусь на том, что могу контролировать, и с каждым днем буду становиться все лучше. Буду улыбаться, получая удовольствие от развития. Спасибо за любовь и поддержку. Единорог 2.0 уже рядом», — написал Порзингис в своем Instagram.

В начале июня 25-летний латыш заявлял, что чувствует себя второстепенным игроком в командной связке с разыгрывающим «Мэверикс» Лукой Дончичем, после того как болельщики обвинили его в пассивной игре.

Недавно Кристапс заключил новый пятилетний контракт с «Далласом» на сумму в 158 миллионов долларов, и пока смог принес команде 13,1 очка за 7 последних матчей.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQB_7G1L8o_

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