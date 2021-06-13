Кристапс Порзингис пообещал фанатам вернуть звездную форму
Форвард «Далласа» Кристапс Порзингис пообещал фанатам провести продуктивное межсезонье и вернуться более сильным игроком.
«Иду в межсезонье с большим грузом, и собираюсь использовать шум вокруг себя, как дополнительную мотивацию, которая будет меня подпитывать. Сосредоточусь на том, что могу контролировать, и с каждым днем буду становиться все лучше. Буду улыбаться, получая удовольствие от развития. Спасибо за любовь и поддержку. Единорог 2.0 уже рядом», — написал Порзингис в своем Instagram.
В начале июня 25-летний латыш заявлял, что чувствует себя второстепенным игроком в командной связке с разыгрывающим «Мэверикс» Лукой Дончичем, после того как болельщики обвинили его в пассивной игре.
Недавно Кристапс заключил новый пятилетний контракт с «Далласом» на сумму в 158 миллионов долларов, и пока смог принес команде 13,1 очка за 7 последних матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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