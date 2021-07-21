Крис Пол прокомментировал поражение «Финикса» в финале плей-офф НБА
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол прокомментировал поражение команды в финальной серии плей-офф НБА против «Милуоки».
«Чтобы принять это поражение, потребуется время, но я сохраняю прежний подход к делу — нужно возвращаться к работе. Я не собираюсь заканчивать карьеру. Так уж сложилось в этом финале. Мы увидели, что нужно, чтобы дойти до финала. Надеюсь, мы поймем, что требуется для победы в финале», — приводит Sports Illustrated слова Пола.
«Финикс» уступил «Милуоки» в серии со счетом 2-4. «Санз» ни разу не выигрывали чемпионский титул.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.si.com/nba/pacers/news/nba-finals-suns-bucks-i-aint-retiring-heres-what-chris-paul-said-after-game-6-loss
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