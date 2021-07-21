Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Крис Пол прокомментировал поражение «Финикса» в финале плей-офф НБА

08:27
Теги:

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол прокомментировал поражение команды в финальной серии плей-офф НБА против «Милуоки».

«Чтобы принять это поражение, потребуется время, но я сохраняю прежний подход к делу — нужно возвращаться к работе. Я не собираюсь заканчивать карьеру. Так уж сложилось в этом финале. Мы увидели, что нужно, чтобы дойти до финала. Надеюсь, мы поймем, что требуется для победы в финале», — приводит Sports Illustrated слова Пола.

«Финикс» уступил «Милуоки» в серии со счетом 2-4. «Санз» ни разу не выигрывали чемпионский титул.

Дополнительная информация:

https://www.si.com/nba/pacers/news/nba-finals-suns-bucks-i-aint-retiring-heres-what-chris-paul-said-after-game-6-loss

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Бывшая супруга Стаса Пьехи рассказала подробности нападения жены арбитра Безбородова на 7-летнего сына
Как любовь меняет разные знаки зодиака
Стало известно о состоянии 7-летнего сына Пьехи после конфликта с соседями
20 ножевых: руководителя ТСЖ зверски убили в Москве
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд