Крис Пол поднялся на седьмое место по перехватам в истории НБА

Разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол поднялся на седьмое место по количеству перехватов в истории НБА, сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» (131:103) 34-летний Пол сделал свой 2208-й перехват и обогнал Клайда Дрекслера (2207 перехватов). От находящегося на шестой строчке в списке экс-игрока «Чикаго» Скотти Пиппена Пола отделяют 99 перехватов. Лидером является бывший баскетболист «Юты» Джон Стоктон (3265 перехватов).

Крис Пол проводит свой 15-й сезон в НБА, он становился лидером лиги по количеству перехватов в 6 сезонах.