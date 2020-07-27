Крис Пол объявил о создании фонда для поддержки черных сообществ
10:31
Президент профсоюза игроков НБА, разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол объявил о создании фонда в 300 миллионов долларов для поддержки социальной справедливости, сообщает New York Times.
Совместный фонд НБА и профсоюза игроков, по словам Пола, будет создан для поддержки расширения экономических возможностей чернокожего населения страны.
Комиссионер лиги Адам Сильвер заявил, что переговоры о создании фонда находятся на продвинутой стадии.
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