Крис Пол объявил о создании фонда для поддержки черных сообществ

Президент профсоюза игроков НБА, разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол объявил о создании фонда в 300 миллионов долларов для поддержки социальной справедливости, сообщает New York Times.

Совместный фонд НБА и профсоюза игроков, по словам Пола, будет создан для поддержки расширения экономических возможностей чернокожего населения страны.

Комиссионер лиги Адам Сильвер заявил, что переговоры о создании фонда находятся на продвинутой стадии.