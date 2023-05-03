Крис Пол не сыграет в третьем, четвертом и пятом матчах с «Денвером»

Разыгрывающий защитник «Финикса» Крис Пол не поможет команде в третьем, четвертом и пятом матчах второго раунда плей-офф НБА против «Денвера», сообщает The Athletic.

37-летний американец покинул площадку во втором матче «Наггетс» из-за повреждения мышц в левом паху. На следующей неделе ему предстоит пройти МРТ-обследование.

«Наггетс» ведут в серии 2-0. Третий матч состоится 6 мая на паркете «Санс». Начало — в 5.00 по московскому времени.