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Сегодня, 05:32

Крис Пол не сыграет в третьем, четвертом и пятом матчах с «Денвером»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Финикса» Крис Пол не поможет команде в третьем, четвертом и пятом матчах второго раунда плей-офф НБА против «Денвера», сообщает The Athletic.

37-летний американец покинул площадку во втором матче «Наггетс» из-за повреждения мышц в левом паху. На следующей неделе ему предстоит пройти МРТ-обследование.

«Наггетс» ведут в серии 2-0. Третий матч состоится 6 мая на паркете «Санс». Начало — в 5.00 по московскому времени.

БК Финикс Санс
Крис Пол
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