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Крис Пол и Андре Игудала убедили игроков продолжить плей-офф

09:45
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Президент профсоюза игроков НБА Крис Пол и вице-президент Андре Игудала убедили игроков продолжить плей-офф, сообщает The Athletic.

Пол и Игудала во время собрания объяснили игрокам, с какими финансовыми последствиями они могут столкнуться, если решат не продолжать сезон, а также то, что баскетболисты могут потерять платформу для высказывания своей позиции.

В среду команды бойкотировали три матча первого раунда плей-офф в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в чернокожего в Висконсине. В ближайшее время будет объявлена дата возобновления игр в НБА.

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