Крис Бош, Пол Пирс и Крис Уэббер претендуют на введение в Зал славы НБА

Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита назвал имена 14 финалистов, которые могут быть введены в Зал славы в этом году. Окончательный список будет назван 16 мая.

В список финалистов вошли 9 дебютантов: бывший тренер НБА Рик Адельман, двукратный чемпион Крис Бош, пятикратный чемпион Майкл Купер, MVP финальной серии Пол Пирс, первый черный главный тренер НБА Билл Расселл, двукратный чемпион NCAA в качестве тренера Виллановы Джей Райт, двукратная олимпийская чемпионка Иоланда Гриффит, трехкратный MVP Женской НБА Лорен Джексон и бывший тренер года в Женской НБА Марианна Стэнли. Также в число претендетов вошли рекордсмен по количеству побед среди школьных тренеров Лета Эндрюс, пятикратный участник Матча всех звезд Тим Хардуэй, пятикратный участник Матча всех звезд Маркес Джонсон, четырехкратный лучший защищающийся игрок года Бен Уоллес и пятикратный участник Матча всех звезд Крис Уэббер.