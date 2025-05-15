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15 мая 2025, 20:46

Косу проведет дебютный сезон в WNBA

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Анастасия Олаири Косу попала в окончательный состав команды «Миннесота Линкс» на сезон-2024/25.

Руководство клуба до последнего держало болельщиков в напряжении и объявило о составе перед вылетом в Даллас, где пройдет первая игра регулярного чемпионата для «Рысей» против местных «Крыльев».

Напомним, что Косу была выбрана под 15-м номером на драфте 2025 года. В прошедшем сезоне Олаири стала чемпионкой России, обладательницей Кубка и Суперкубка в составе УГМК. В Суперкубке форвард была признана MVP.

Ранее стало известно, что Мария Клюндикова была отчислена из ростера «Лос-Анджелес Спаркс».

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Анастасия Олаири Косу
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