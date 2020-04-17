Кори Джозеф закупил более тысячи защитных масок для Торонто

Разыгрывающий защитник «Сакраменто» Кори Джозеф вне свой вклад в борьбу с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба клуба, 28-летний канадец закупил более тысячи защитных масок для работников здравоохранения в Торонто.

— Больно наблюдать за последствиями этой пандемии во всем мире, поэтому я хотел внести свой вклад, чтобы помочь месту, где я вырос, — отметил Джозеф.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 16 на 17 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 173 168 человека. Умерших — 144 949, выздоровевших — 546 296. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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