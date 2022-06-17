Комиссионер НБА Сильвер впервые на своем посту пропустил награждение победителя финала

Комиссионер НБА Адам Сильвер пропустил награждение победителя финальной серии сезона.

Таким образом, он отсутствовал впервые с 2014 года, когда возглавил Ассоциацию. Вместо Сильвера победителя награждал его заместитель Марк Тейтум.

Как отметили в Лиге, глава ассоциации был внесен в протоколы по коронавирусу. Впрочем, пресс-служба НБА не подтвердила, болен ли Сильвер коронавирусом или имел контакт с заболевшими.

Ранее комиссионер пропустил пятую игру финала.

Чемпионом НБА сезона-2021/22 стал «Голден Стэйт», победив «Бостон» в серии со счетом 4-2.