Команда Леброна победила команду Янниса в матче звезд НБА. Они набрали 342 очка

Команда Леброна Джеймса победила команду Янниса Адетокунбо в матче звезд НБА - 178:164.

В составе сборной Леброна самым результативным стал форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, который набрал 31 очко. Также за эту команду выступали Кавай Леонард (19 очков), Джеймс Харден (12), Кайри Ирвинг (13), Энтони Дэвис (5), Ламаркус Олдридж (2), Карл-Энтони Таунс (11), Дамьен Лиллард (18), Бен Симмонс (10), Дуэйн Уэйд (7), Клэй Томпсон (20) и Брэдли Бил (11). Джеймс набрал 19 очков.

Самым результативным в команде Янниса стал сам Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл - 38 очков и 11 подборов. Также за его сборную играли Пол Джордж (20 очков), Джоэль Эмбиид (10+12 подборов), Стеф Карри (17), Кемба Уокер (4), Блэйк Гриффин (10), Дирк Новицки (9), Крис Миддлтон (20), Никола Йокич (6), Никола Вучевич (4), Д'Анджело Рассел (6), Кайл Лоури (3) и Расселл Уэстбрук (17).

Матч звезд НБА

Команда Леброна - Команда Янниса - 178:164 (37:53, 45:42, 50:36, 46:33)

18 февраля. Шарлотт. "Spectrum Center".