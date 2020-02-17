Команда Леброна победила команду Янниса в матче звезд НБА

Команда Леброна Джеймса победила команду Янниса Адетокунбо в матче звезд НБА — 157:155.

Встреча проходила в обновленном формате в честь погибшей легенды «Лейкерс» Коби Брайанта. Первые три четверти — мини-матчи, каждый из которых начинался со счета 0:0.

Четвертая четверть проходила без контроля времени до тех пор, пока одна команда не набрала нужное количество очков. Число баллов — сумма набранных очков победителя первых трех четвертей плюс 24. Под номером 24 Коби Брайант выступал на протяжении большей части карьеры в НБА. Решающее попадание на счету форварда команды Леброна Энтони Дэвиса.

Кавай Леонард из команды Леброна стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 баллов. Он реализовал 8 трехочковых бросков. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 25 баллов и 11 подборов.