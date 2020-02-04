Команда Леброна Джеймса проведет Матч всех звезд НБА под номером «2» в честь погибшей дочери Коби Брайанта

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сообщил, что его игроки его команды проведут Матч всех звезд НБА-2020 в майках с номером «2» в память о дочери легендарного баскетболиста «озерников» Коби Брайанта, Джанны.

— Лига связывалась со мной, у меня спрашивали, под каким номером выступит моя команда на Матче всех звезд, я выбрал номер «2», а не «24», — приводит ESPN слова Джеймса. — Почему? Потому что дочь Коби Брайанта, Джанна, напоминала мне мою дочь, Жури.

26 января 41-летний Коби Брайант вместе с 13-летней дочерью Джанной и еще 7 людьми, включая пилота, погибли при крушении вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса. В память о легенде «Лейкерс» НБА решила, что одна из команд Матча всех звезд-2020 в Чикаго будет играть в майках с номером «24» в честь Брайанта, а другая — в майках с номером «2» в честь Джанны.