Коллинз выбыл на неопределенный срок

Форвард «Атланты» Джон Коллинз не поможет команде в ближайших матчах. Как сообщает The Athletic, 24-летний американец выбыл на неопределенный срок из-за разрыва плантарной фасциии правой стопы и повреждения безымянного пальца правой руки.

Точные сроки восстановления станут известны после дополнительного обследования и консультации с врачами.

Коллинз не выходит на площадку с 11 марта. Игрок получил тогда травму в матче против «Клипперс».

В этом сезоне Коллинз сыграл в 54 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,2 очка, 7,8 подбора и 1,8 передачи.