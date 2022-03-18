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Сегодня, 07:04

Коллинз выбыл на неопределенный срок

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Атланты» Джон Коллинз не поможет команде в ближайших матчах. Как сообщает The Athletic, 24-летний американец выбыл на неопределенный срок из-за разрыва плантарной фасциии правой стопы и повреждения безымянного пальца правой руки.

Точные сроки восстановления станут известны после дополнительного обследования и консультации с врачами.

Коллинз не выходит на площадку с 11 марта. Игрок получил тогда травму в матче против «Клипперс».

В этом сезоне Коллинз сыграл в 54 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,2 очка, 7,8 подбора и 1,8 передачи.

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