Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 20:25

Коллинз считает, что в этом сезоне «Атланте» было сложно сфокусироваться на баскетболе

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Атланты» Джон Коллинз считает, что в этом сезоне команде нелегко сосредоточиться на баскетболе.

«Этот сезон был одним из тех, который является, в лучшем смысле этого слова, просто драмой. Прямо как мыльная опера, понимаете, о чем я? Что происходит? Никто даже не спрашивает меня о баскетболе. С меня просят лишь шоу», — цитирует форварда The Athletic.

В этом сезоне разыгрывающий Трэй Янг вступил в конфликт с главным тренером команды Нэйтом Макмилланом. Позже «Аталанта» уволила специалиста, из-за чего атмосфера в клубе испортилась.

0
Читайте также
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НБА установит минимальное количество проведенных матчей для получения главных наград сезона
Новости
RSS RSS
Все новости