Колдуэлл-Поуп подпишет новый контракт с «Лейкерс»

Защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп останется в «Лейкерс». Новый контракт будет рассчитан на 3 года: в первые два сезона гарантированы 30 миллионов долларов, последний год частично гарантирован, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

27-летний Колдуэлл-Поуп был одним из ключевых ролевых игроков команды при завоевании титула-2020. Его показатели в прошлом году — 9,3 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи.