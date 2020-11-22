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Колдуэлл-Поуп подпишет новый контракт с «Лейкерс»

09:33
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Защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп останется в «Лейкерс». Новый контракт будет рассчитан на 3 года: в первые два сезона гарантированы 30 миллионов долларов, последний год частично гарантирован, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

27-летний Колдуэлл-Поуп был одним из ключевых ролевых игроков команды при завоевании титула-2020. Его показатели в прошлом году — 9,3 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи.

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