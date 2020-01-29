Коэльо удалил черновики совместной книги с Коби Брайантом

Извсетный бразильский писатель Пауло Коэльо удалил черновик книги, которую он писал в соавторстве с баскетболистом Коби Брайантом, информирует AP. Несколько месяцев назад они начали работу над детской книгой, проект которой они обсуждали еще в 2016 году.

По словам Коэльо, он удалил черновики сразу после новости о гибели Брайанта, так как без него проект утратил смысл.

- Это не помешает мне когда-нибудь написать о том, как много нового я узнал у Коби и о том, насколько он был великим человеком, — отметил 72-летний Коэльо.