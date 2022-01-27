Коби Брайанту и его дочери поставили памятник на месте крушения вертолета

В Калабасасе (США) установлен памятник в честь пятикратного чемпиона НБА, бывшего защитника «Лейкерс» Коби Брайанта и его дочери Джианны.

Памятник создан скульптором Дэном Мединой и установлен на месте крушения вертолета, в котором находились Коби и Джианна. Коби Брайант изображен в форме «Лейкерс», он обнимает свою дочь, которая держит баскетбольный мяч. На памятнике указаны имена Брайантов, а также семи других жертв, погибших в результате катастрофы.

Коби Брайант погиб 2 года назад, утром 26 января 2020 года при крушении личного вертолета. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек, включая пилота. Все 9 человек, находившихся в вертолете, погибли.