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Коби Брайант вел переговоры о создании студии анимации

00:27

Бывший баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант вел переговоры о создании собственной студии анимации, сообщает CBS. Продюсер Брюс Уэйн Смит и автор франшизы «Гадкий Я» Серхио Паблос обсуждали с Брайантом будущие проекты.

В 2018 году Брайант получил «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол». Пятиминутный мультфильм основан на стихотворении о баскетболе, сочиненном самим Брайантом. Баскетболист в мультфильме зачитал закадровый текст.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета.

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