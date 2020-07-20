Коби Брайант посмертно награжден премией за благотворительность

Легендарный игрок НБА Коби Брайант посмертно был удостоен лос-анджелесской премии «Эмми» за «благотворительность, вклад в развитие местного сообщества и вдохновение», сообщает Bleacher Report.

Трагически погибший в январе Брайант награжден вариацией премии, которая вручается за деятельность в Лос-Анджелесе.

Награду от лица семьи Брайантов получил композитор, друг баскетболиста Джон Уильямс.