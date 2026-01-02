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2 января, 23:45

Книппел обошел Демина в борьбе за звание лучшего новичка месяца в Восточной конференции НБА, Флэгг — лучший в Западной

Игнат Заздравин
Корреспондент

Форвард «Шарлотт» Кон Книппел признан лучшим новичком декабря в Восточной конференции НБА, сообщает пресс-служба лиги.

В этом сезоне 20-летний американец провел 32 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая 19,3 очка, 5,1 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.

В борьбе за звание лучшего новичка Восточной конференции Книппел обошел российского защитника «Бруклина» Егора Демина, а также Ви Джей Эджкомба из «Филадельфии» и Тре Джонсона из «Вашингтона».

Лучшим новичком Западной конференции стал форвард «Далласа» Купер Флэгг. Первый номер драфта НБА-2025 в сезоне-2025/26 отыграл 34 матча, набирая в среднем за матч 19,2 очка, 6,4 подбора и 4,1 передачи.

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Егор Дёмин
Купер Флэгг
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