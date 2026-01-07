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7 января, 17:00

Клюндикова — о новом сезоне женской НБА: «Планы поехать есть»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Центровая БК УГМК и «Миннесоты» Мария Клюндикова в интервью «СЭ» рассказала, как праздновала Новый год.

— Как отмечали Новый год?

— С семьей в Екатеринбурге. К нам пришли друзья, и мы весело провели время. В этот раз не захотелось лететь в Москву. Очень устала от перелетов. Хотелось немного замедлиться, провести побольше времени с ребенком.

— Какие подарки были под елкой?

— Дед Мороз подарил электропианино с педалькой (смеется). Давно о нем мечтала.

— Есть ли планы на следующий сезон в WNBA?

— Планы поехать есть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Случится локаут или нет. Пока в режиме ожидания.

— Есть ли какая-то информация о новом коллективном соглашении? Возможно, от игроков «Лос-Анджелеса»?

— Есть определенные мнения, но пока точной информации нет, — сказала Клюндикова «СЭ».

Мария Клюндикова.«Хочется верить, что наши сборные вернут на международные турниры в 2026-м». Интервью Марии Клюндиковой
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Мария Клюндикова (Вадеева)
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