Клюндикова — о новом сезоне женской НБА: «Планы поехать есть»

Центровая БК УГМК и «Миннесоты» Мария Клюндикова в интервью «СЭ» рассказала, как праздновала Новый год.

— Как отмечали Новый год?

— С семьей в Екатеринбурге. К нам пришли друзья, и мы весело провели время. В этот раз не захотелось лететь в Москву. Очень устала от перелетов. Хотелось немного замедлиться, провести побольше времени с ребенком.

— Какие подарки были под елкой?

— Дед Мороз подарил электропианино с педалькой (смеется). Давно о нем мечтала.

— Есть ли планы на следующий сезон в WNBA?

— Планы поехать есть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Случится локаут или нет. Пока в режиме ожидания.

— Есть ли какая-то информация о новом коллективном соглашении? Возможно, от игроков «Лос-Анджелеса»?

— Есть определенные мнения, но пока точной информации нет, — сказала Клюндикова «СЭ».