Клюндикова о сезоне в НБА: «Из-за слишком жесткого контакта часто были травмы, драки, стычки»

Центровая сборной России Мария Клюндикова, в сезоне-2025 выступавшая за «Миннесоту» в НБА, в интервью «СЭ» рассказала о причинах поражения своей команды в полуфинале плей-офф.

— Третий матч полуфинала, по сути, решил судьбы серии. Как так произошло?

— По моим ощущениям, мы должны были выиграть эту серию, причем уверенно. Я считаю, что ключевой была именно вторая игра. Мы вели 20 очков, а после половины нас как будто подменили. Мы подумали, что матч выигран, а «Финикс» это почувствовал. Этот проигрыш нас надломил. Соперник стал увереннее, а мы, наоборот, начали сомневаться в себе. В третьем матче тренер соперников разобрал наши защиту и нападение, мы проиграли подбор, дали забить легкие очки. Нафисса [Коллиер] получила травму, что усугубило ситуацию. Хотелось выиграть серию и выигрывать финал, но, видимо, у судьбы другие планы. Надо сделать выводы. Надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем побороться за финал.

— Что показал этот сезон лично для тебя: где прибавить, что изменить, над чем работать?

— Нет предела совершенству, работать нужно всегда. Где-то хочется в «физике» прибавить, в нападении и в защите надо работать. Хочется сделать акцент над техническими моментами — в посту, на периметре, в дриблинге.

— С кем из команды, кроме Олаири Косу, общалась больше всего? С кем, наоборот, не смогла найти общий язык?

— Со всеми хорошо общались. Все настолько добрые и отзывчивые, с открытым сердцем. Если выделить, то больше общалась с Кейлой МакБрайд, Джессикой Шепард, Аланой Смит. Наверное, мой английский пока не настолько великолепный, поэтому в некоторых моментах мне было тяжело. Объяснялась короткими фразами, но хотелось говорить больше. Буду подтягивать английский.

— Были ли у тебя стычки с кем-то во время матчей?

— Ни с кем не было.

— Со стороны кажется, что женская НБА — очень нервная среда. Как можешь это прокомментировать?

— Не скажу, что нервная. Из-за того, что много игр, все хотят победить. Также отмечу, что судьи позволяют играть жестко, иногда грубо в ситуациях, когда можно останавливать игру. Много раз это было на моих глазах. Мне кажется, что такие моменты возникали чуть ли не каждую игру. Из-за этого были травмы, драки, стычки. Это не есть хорошо.

В сезоне-2025 «Миннесота» дошла до полуфинала плей-офф женской НБА, в котором уступила «Финиксу» со счетом 1-3 в серии.