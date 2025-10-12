Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

12 октября 2025, 18:15

Клюндикова о сезоне в НБА: «Из-за слишком жесткого контакта часто были травмы, драки, стычки»

Александр Невзгода
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Центровая сборной России Мария Клюндикова, в сезоне-2025 выступавшая за «Миннесоту» в НБА, в интервью «СЭ» рассказала о причинах поражения своей команды в полуфинале плей-офф.

— Третий матч полуфинала, по сути, решил судьбы серии. Как так произошло?

— По моим ощущениям, мы должны были выиграть эту серию, причем уверенно. Я считаю, что ключевой была именно вторая игра. Мы вели 20 очков, а после половины нас как будто подменили. Мы подумали, что матч выигран, а «Финикс» это почувствовал. Этот проигрыш нас надломил. Соперник стал увереннее, а мы, наоборот, начали сомневаться в себе. В третьем матче тренер соперников разобрал наши защиту и нападение, мы проиграли подбор, дали забить легкие очки. Нафисса [Коллиер] получила травму, что усугубило ситуацию. Хотелось выиграть серию и выигрывать финал, но, видимо, у судьбы другие планы. Надо сделать выводы. Надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем побороться за финал.

— Что показал этот сезон лично для тебя: где прибавить, что изменить, над чем работать?

— Нет предела совершенству, работать нужно всегда. Где-то хочется в «физике» прибавить, в нападении и в защите надо работать. Хочется сделать акцент над техническими моментами — в посту, на периметре, в дриблинге.

— С кем из команды, кроме Олаири Косу, общалась больше всего? С кем, наоборот, не смогла найти общий язык?

— Со всеми хорошо общались. Все настолько добрые и отзывчивые, с открытым сердцем. Если выделить, то больше общалась с Кейлой МакБрайд, Джессикой Шепард, Аланой Смит. Наверное, мой английский пока не настолько великолепный, поэтому в некоторых моментах мне было тяжело. Объяснялась короткими фразами, но хотелось говорить больше. Буду подтягивать английский.

— Были ли у тебя стычки с кем-то во время матчей?

— Ни с кем не было.

— Со стороны кажется, что женская НБА — очень нервная среда. Как можешь это прокомментировать?

— Не скажу, что нервная. Из-за того, что много игр, все хотят победить. Также отмечу, что судьи позволяют играть жестко, иногда грубо в ситуациях, когда можно останавливать игру. Много раз это было на моих глазах. Мне кажется, что такие моменты возникали чуть ли не каждую игру. Из-за этого были травмы, драки, стычки. Это не есть хорошо.

В сезоне-2025 «Миннесота» дошла до полуфинала плей-офф женской НБА, в котором уступила «Финиксу» со счетом 1-3 в серии.

Мария Клюндикова.«Тренер «Миннесоты» сказала, что ждет меня в следующем году». Клюндикова — об итогах сезона в женской НБА

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мария Клюндикова (Вадеева)
Читайте также
Глюкоза решила взыскать с продакшен-компании более 300 тыс. рублей
Колесникова призвала Европу к сближению с Белоруссией
Бой Петра Яна и Двалишвили в Белом доме не состоится из-за национальности россиянина
Сенегал ушел с поля в знак протеста, пижон Браим Диас запорол пенальти, героем стал Гейе. Что случилось в матче Сенегал – Марокко
Умерла легендарная советская баскетболистка Ульяна Семенова
На Украине ускоряются политические ротации из-за скопившихся проблем. И вот почему
Популярное видео
У «Драконов» новый тренер
У «Драконов» новый тренер
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Что происходит в московском «Динамо»?
Что происходит в московском «Динамо»?
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан ушел из «Шанхая», «Сибирь» — в зоне плей-офф
Галлан ушел из «Шанхая», «Сибирь» — в зоне плей-офф
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #2
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #2
1000 очков — статистический юбилей Вадима Шипачева
1000 очков — статистический юбилей Вадима Шипачева
Как «Трактор» возвращается в лидеры: репортаж Шевченко
Как «Трактор» возвращается в лидеры: репортаж Шевченко
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Клюндикова о жизни в Миннеаполисе: «В США с творогом проблемы, его практически не найти»

Мария Клюндикова считает, что в женской НБА не будет локаута

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости