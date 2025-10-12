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Клюндикова о будущем в «Миннесоте»: «Сказали, что ждут меня в следующем сезоне»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода

Центровая сборной России Мария Клюндикова, в сезоне-2025 выступавшая за «Миннесоту», в интервью «СЭ» оценила свою игру в клубе из Миннеаполиса.

— Была ли процедура отъезда из команды? Что сказали тренеры и другие игроки?

— Была большая встреча с болельщиками. Не знаю, сколько их было, но очень много. Каждая говорила речь. Мы с Олой выходим — и все хлопают! Так приятно было. Очень неожиданно все. Сердце стучало быстрее, чем обычно, когда взяла микрофон. Сплошная радость! Каждый игрок говорил отдельно с тренером. Мне сказали, что ждут меня в следующем году. Составили план работы на сезон. Остаемся на связи.

— То есть поедешь в WNBA на следующий сезон?

— Мне этого очень хочется.

— Поставь себе оценку за сезон по пятибалльной шкале.

— Поставлю себе тройку. В какие-то моменты я была потеряна, где-то физически уставала, где-то не брала на себя атаки, не было уверенности, какие-то моменты были неидеальны. Тем не менее это большой опыт. Буду расти до пятерки по своей шкале.

В сезоне-2025 «Миннесота» дошла до полуфинала плей-офф женской НБА, в котором уступила «Финиксу» со счетом 1-3 в серии.

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Мария Клюндикова (Вадеева)
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