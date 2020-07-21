Клубы НБА огласили составы на рестарт сезона

Клубы НБА составили свои заявки на рестарт сезона НБА-2019/20, сообщает журналист Bleacher Report Ховард Бэк на своей странице в Twitter.

В продолжении сезона примут участие такие игроки, как Леброн Джеймс и Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Пол Джордж и Кавай Леонард («Клипперс»), Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»), Лука Дончич и Кристапс Порзингис («Даллас Маверикс»). Действующий MVP лиги Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» также включен в заявку, как и первый номер драфта-2019 тяжелый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, который в данный момент пребывает за пределами кампуса в Орландо по семейным обстоятельствам.

Тренировочный лагерь команд НБА будет завершен 29 июля. Последние игры регулярного чемпионата запланированы на срок с 30 июля по 14 августа. Плей-офф стартует 17 августа. Полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября, финальные серии — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА состоится в период с 30 сентября по 13 октября.